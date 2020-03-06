Справа Шеремета: Кузьменко вдруге відмовилася від поліграфа

Підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко вдруге відмовилася від поліграфа через недовіру атестованим державним експертам, які мали проводити опитування.

Про це повідомили у Національній поліції.

"4 березня Юлія Кузьменко та її адвокат прибули до експертів, однак підозрювана повторно відмовилася від поліграфа через недовіру атестованим державним експертам, які мали проводити опитування. При цьому вона вказала, що не відмовляється від проведення експертизи "в іншій будь-якій установі із залученням незалежних міжнародних експертів", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадують, що для встановлення обставин вбивства Шеремета слідчі Головного слідчого управління Нацполіції уже провели низку слідчих дій та запланували проведення екпертиз.

Зазначається також, що спочатку підозрювана Кузьменко дала попередню згоду на проходження експертного дослідження, однак, 26 лютого відмовилася від інтерв’ювання з поліграфом через бажання присутності при цьому визначеного нею адвоката, який 25 та 26 лютого був зайнятий іншими справами.

Як повідомлялося, 4 лютого Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання Кузьменко під вартою до 3 квітня.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Читайте також: Слідство розсекречує понад 500 матеріалів у справі Шеремета

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.