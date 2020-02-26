Слідство розсекречує понад 500 матеріалів у справі Шеремета

У справі вбивства Павла Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій, інформують представники групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ постійно інформують про хід розслідування вбивства Павла Шеремета: нині триває процес розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проводиться 32 судові експертизи", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголошують правоохоронці, попри публічні заяви сторони захисту у ЗМІ про готовність їхніх підзахисних сприяти встановленню істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, насправді підозрювані відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях. Таким чином процес проведення слідчих дій ускладнюється.

Насамперед, зазначає поліція, йдеться про відмову Яни Дугарь від дачі показів у ході допиту як підозрюваної та проведення низки експертиз: почеркознавчої, судово-психіатричної.

Щодо інших підозрюваних: Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Окрім того, і Антоненко, і Кузьменко відмовилися від одночасного допиту.

Водночас представники групи слідчих ГСУ НПУ звертають увагу, що усі троє підозрюваних відмовилися від проходження інтерв’ювання з використанням поліграфа (при цьому Дугарь раніше брала участь у такому дослідженні, ініційованому стороною захисту, а Кузьменко давала згоду на його проведення).

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.