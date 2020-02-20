Справа Шеремета: суд не відпустив Антоненка з-під варти

Печерський райсуд залишив підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") під вартою.

Про це повідомляється на сторінці групи Free Riff у Facebook.

"Залишили без змін. Печерський суд, суддя Соколов", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

П'ятого лютого Печерський районний суд Києва залишив Антоненка під вартою до третього квітня.