Прокурор у справі Шеремета вважає, що існує ризик втечі Антоненка

Прокурор Сергій Зузак вважає, що існує ризик втечі підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка (Ріффмастера).

Про це він заявив у Печерському райсуді під час розгляду клопотання щодо зміни Антоненку запобіжного заходу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вважаю, що існує ризик втечі Антоненка", - сказав Зузак.

Також, на думку прокурора, існує ризик впливу Антоненком на експертів у цьому провадженні, оскільки вони наразі перебувають в Україні.

У свою чергу адвокат Станіслав Кулик заявив, що вони готові здати паспорти для виїзду за кордон і зараз.

"Готові надати паспорти для виїзду за кордон (Антоненка - ред.), щоб знівелювати цей ризик", - заявив Кулик.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.