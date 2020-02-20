Суд зобов’язав надати захисту Антоненка висновки про зріст убивць Шеремета

Київський суд переніс засідання з розгляду апеляції на продовження строку тримання під вартою підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета музиканту Андрію Антоненку на 2 березня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Антоненка Дмитро Круговий.

“Ми заявили клопотання про витребування експертизи зросту особи, яка зображена на відео (йдеться про висновки слідства щодо зросту убивць Шеремета — ред.). Судова колегія його задовольнила і зобов'язала прокурора це надати. Прокурор сказав, що надасть. Наступне судове засідання призначили на 2 березня на 12:45”, - сказав Круговий.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.