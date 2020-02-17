Справа Шеремета: Антоненка не доставили до суду, засідання перенесли
Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Антоненка Дмитро Круговий.
Засідання перенесено через те, що Антоненка не доставили до суду.
“Знову його (Антоненка - ред.) не доставили. Перенесли розгляд на 20 лютого на 14:00”, - сказав Круговий.
Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.