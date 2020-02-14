Суд на тиждень переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка

Розгляд апеляційної скарги на продовження строку тримання під вартою підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета музиканту Андрію Антоненку ("Ріффмастеру") перенесли на 20 лютого.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив його адвокат Станіслав Кулик.

"Перенесли на 20 лютого на 10:30 у зв'язку з тим, що не надійшли матеріали (з Печерського райсуду — ред.) і не доставили підзахисного", - сказав Кулик.

Раніше Апеляційний суд залишив без змін запобіжні заходи двом іншим фігуранткам цієї справи - лікарці Юлії Кузьменко та та медсестрі Яні Дугарь.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.