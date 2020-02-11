Британський експерт у справі Шеремета підписав текст експертизи, не знаючи української - юрист

Британський експерт Айван Бірч, до якого зверталися українські правоохоронці у рамках розслідування справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, не знає української мови, однак на українському тексті експертизи стоїть його підпис.

Про це на брифінгу заявив керівник однієї з юридичних фірм, яка займається захистом підозрюваного у справі щодо вбивства Шеремета музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера"), - “Сенс Консалтинг” Леонід Маслов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На українському тексті стоїть його (Бірча - ред.) підпис. Він не знає української мови, ми це встановили, але текст український (експертизи - ред.) він якимось чином підписав”, - заявив Маслов.

Він уточнив, що “було приховано умови і порядок залучення Бірча; англійський текст висновків нам досі не наданий”.

“Від очей громадськості було приховано і замовчано суворе застереження, яке міститься у висновках Бірча через посилання на британський підручник для судів. Не був наведений переклад основних положень цього підручника. В чому суть: Бірч посилається у своєму висновку, каже, що треба врахувати застереження, які містяться у цьому підручнику. А у цьому підручнику насправді написано, що хода особи не є унікальною і не існує жодних наукових теорій, за якими можна відрізнити одну особу від іншої на підставі ходи”, - зазначив Маслов.

Юрист підкреслив, що такі твердження не були прямо зазначені у висновку експертизи - це було зазначено у англомовній книжці, на яку зроблено посилання, “і таким чином у суді не фігурують ці застереження”.

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За словами Маслова, Бірч також отримував усі матеріали від поліції і передавав матеріали поліцейським, “а не так, як має бути за законом - обмінюватися з експертною комісією, саме з Інститутом судових експертиз”.

“Відеофайли передавав для дослідження Бірчу не КНДІСЕ, а такий собі Рибачук Максим Васильович, полковник, начальник відділу міжнародного розшуку осіб департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Він же інструктував Бірча, і це прямо написано в експертному висновку. Тому Бірч не може вважатися незалежним експертом", - наголосив юрист.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

На брифінгу 12 грудня заступник глави Нацполіції Євгеній Коваль зазначив, що для проведення експертиз "був залучений один із кращих фахівців Великої Британії Айван Бірч, який опрацював надані матеріали ... і надав свої висновки". Зокрема, Бірч проводив експертизу ходи в справі про вбивство Шеремета.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.