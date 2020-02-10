Прокурори доручили слідству перевірити невинуватість фігурантів справи Шеремета

Процесуальні керівники у справі вбивства журналіста Павла Шеремета доручили слідчим Нацполіції перевірити версії невинуватості фігурантів, про які заявляли їх адвокати.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Укрінформ.

"Ми запропонували (слідству, - ред.) зібрати додаткові докази, були надані вказівки, що саме треба зробити. Зокрема, ми акцентували роботу слідства на тому, що потрібно перевірити і докази сторони захисту, які підтверджують невинуватість осіб, яким зараз повідомлено про підозру", - сказав він.

Генпрокурор також зазначив, що у грудні минулого року у слідства було достатньо доказів для оголошення підозр фігурантам справи.

"На момент, коли починалося розслідування, обсягу доказів було достатньо. Але, щоб передати цю справу до суду, має бути зібрано значно більше доказів, щоб обвинувачення було переконливим", - додав Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко — у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

Згодом суд продовжив арешт Кузьменко та Антоненко. Водночас Дугарь суд відпустив під нічний домашній арешт.