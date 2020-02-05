Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою ще на два місяці

Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 3 квітня Андрія Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення оголосив суддя Віталій Писанець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд ухвалив: залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 квітня 2019 року”, - сказав суддя.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.