Вбивство Шеремета: Суд залишив Кузьменко під вартою ще на 2 місяці

Печерський районний суд м. Києва продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на 2 місяці.

Про це повідомляється на сторінці правозахисної ініціативи Free Dr Kuzmenko у Facebook.

“Лікарка, матір 13-річного хлопця, яка вже провела 55 днів за ґратами без будь-яких підстав, змушена буде перебувати там аж до 3 квітня. У матеріали справи захист Юлії додав довідку з її місця роботи, яка свідчить – лише за останні 2 тижні лікарка Кузьменко мала прооперувати 19 маленьких пацієнтів. Лікар має рятувати життя, а не сидіти за ґратами!”, – сказав координатор правозахисної ініціативи Дмитро Жмайло.

Захист Юлії Кузьменко подаватиме апеляцію на рішення щодо продовження запобіжного заходу.

Нагадаємо: у понеділок та вівторок у Печерському суді Києва розглядались два клопотання, пов’язані із запобіжним заходом для Юлії Кузьменко: клопотання обвинувачення про продовження його дії та захисту – про зміну запобіжного заходу на непов’язаний з триманням під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко — у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Київський апеляційний суд залишив під вартою і Юлію Кузьменко та призначив слухання на 3 лютого.