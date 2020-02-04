Вбивство Шеремета: розслідування продовжили на термін до чотирьох місяців

Офіс генерального прокурора продовжив строк розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета на термін до чотирьох місяців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“3 лютого 2020 року заступник генерального прокурора продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на строк до чотирьох місяців”, - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в пресслужбі, передбачене законом продовження строку досудового розслідування передусім необхідне для виконання слідчими органу досудового розслідування письмових вказівок прокурорів від 28 січня 2020 року щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів.

“Висунуті стороною захисту аргументи потребують додаткового часу для їх перевірки, призначені експертизи та низка слідчих дій не могли бути завершені та здійснені з об’єктивних причин через складність кримінального провадження, також необхідно провести низку експертиз, допитів, вилучень й досліджень документів тощо”, - зазначили в Офісі генпрокурора.

Відповідно до закону, якщо прокурор задовольняє клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, він визначає новий найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Відтак прокурор для виконання запланованих процесуальних дій прийняв рішення про продовження строку досудового розслідування на строк до чотирьох місяців.

Нагадаємо, за вчинення умисного вбивства Павла Шеремета за ч. 3 ст. 28, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України слідчими Нацполіції повідомлено про підозру трьом особам.

Як повідомлялося, 29 січня прокурор у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Сергій Зузак заявив, що трьом підозрюваним та їхнім захисникам передали для ознайомлення прохання слідчих, що ведуть цю справу, до Офісу генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля.