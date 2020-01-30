У справі щодо вбивства журналіста Шеремета треба зібрати додаткові докази — ГПУ

У справі щодо вбивства журналіста Шеремета треба зібрати додаткові докази — ГПУ

Укрінформ
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що потрібно зібрати додаткові докази для передачі до суду справи за обвинуваченням виконавців і організаторів убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що наразі мають бути зібрані додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор додав, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази треба збирати й потім.

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Рябошапка додав, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі залежатимуть від того, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані додаткові докази.

"Це наше завдання — рухатися далі та встановити людей, які не лише організовували виконання вбивства, а й тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, — без цього розслідування буде неповноцінним", - підсумував Рябошапка.

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Як повідомлялося, 29 січня прокурор у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Сергій Зузака повідомив, що трьом підозрюваним і їхнім захисникам передали для ознайомлення прохання слідчих, які ведуть цю справу, до Офісу генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року. Зузака додав, що протягом 5 днів сторона захисту може подати заперечення.

У той же день Офіс генпрокурора повідомив, що 28 січня 2020 року прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні про вбивство Павла Шеремета надали органу досудового розслідування письмові вказівки про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину. У тому числі йдеться про ретельну перевірку аргументів захисту.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенко.

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23 січня Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт Інну Грищенко, а Яні Дугар Печерський райсуд Києва 24 січня обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.

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