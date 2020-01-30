У справі щодо вбивства журналіста Шеремета треба зібрати додаткові докази — ГПУ

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що потрібно зібрати додаткові докази для передачі до суду справи за обвинуваченням виконавців і організаторів убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що наразі мають бути зібрані додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор додав, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази треба збирати й потім.

Рябошапка додав, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі залежатимуть від того, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані додаткові докази.

"Це наше завдання — рухатися далі та встановити людей, які не лише організовували виконання вбивства, а й тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, — без цього розслідування буде неповноцінним", - підсумував Рябошапка.

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Як повідомлялося, 29 січня прокурор у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Сергій Зузака повідомив, що трьом підозрюваним і їхнім захисникам передали для ознайомлення прохання слідчих, які ведуть цю справу, до Офісу генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року. Зузака додав, що протягом 5 днів сторона захисту може подати заперечення.

У той же день Офіс генпрокурора повідомив, що 28 січня 2020 року прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні про вбивство Павла Шеремета надали органу досудового розслідування письмові вказівки про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину. У тому числі йдеться про ретельну перевірку аргументів захисту.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенко.

23 січня Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт Інну Грищенко, а Яні Дугар Печерський райсуд Києва 24 січня обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.