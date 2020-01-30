Справа Шеремета: поліція пояснила, чому продовжили терміни розслідування

Прохання слідства до прокуратури щодо продовження строків досудового розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета не є незаконним. Терміни розслідування у цій справі продовжувалися і раніше.

Про це у коментарі журналістам заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Продовження термінів досудового розслідування - це пряма норма Кримінального процесуального кодексу. Нагадаю, що розслідування ведеться з 20 липня 2016 року, і з того часу неодноразово терміни розслідування продовжувалися, оскільки це складний злочин, скоєний в умовах неочевидності. Тому в самому принципі продовження термінів досудового розслідування немає нічого незаконного", - сказав Шевченко.

За його словами, наразі є звернення до процесуального керівника - прокуратури - дати згоду на таке продовження, що робилося і раніше, і це звичайна процесуальна дія.

"Слідству треба ще попрацювати, зокрема, з підозрюваними і зі свідками, і продовжувати збирати докази, тобто слідство просить більше часу на нормальну роботу", - наголосив Шевченко.

Також він додав, що подружжя Грищенків допитуються у рамках провадження у якості свідків.

Як повідомлялося, 29 січня прокурор у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Сергій Зузака повідомив, що трьом підозрюваним та їхнім захисникам передали для ознайомлення прохання слідчих, що ведуть цю справу, до Офісу генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року. Зузака додав, що протягом 5 днів сторона захисту може подати заперечення.

Того ж дня Офіс генпрокурора повідомив, що 28 січня 2020 року прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину. У тому числі йдеться про ретельну перевірку аргументів захисту.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків.

23 січня Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт Інну Грищенко, а Яні Дугарь Печерський райсуд Києва 24 січня обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.