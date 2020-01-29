Справа Шеремета: поліція перевірить аргументи захисту підозрюваних

Поліція має провести перевірку аргументів, які висунув захист підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"28 січня 2020 року прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що визначено чіткі часові рамки для виконання вказівок, "за наслідками чого буде вирішуватись питання про подальший рух провадження".

В офісі генпрокурора нагадали, що за вчинення умисного вбивства Шеремета за ч. 3 ст. 28, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України слідчими Нацполіції повідомлено про підозру трьом особам.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків.

23 січня Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт Інну Грищенко, а Яні Дугарь Печерський райсуд Києва 24 січня обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.