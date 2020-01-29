Слідчі у справі Шеремета хочуть продовжити розслідування на чотири місяці

Слідчі, які ведуть справу про вбивство журналіста Павла Шеремета, проситимуть Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

Як повідомляє Hromadske з посиланням на прокурора у справі Сергія Зузака, відповідний документ для ознайомлення вручили трьом підозрюваним та їхнім захисникам.

За словами Зузака, сторона захисту може подати заперечення.

«Вони можуть подати заперечення впродовж 5 днів, які разом з клопотанням подаються першому заступнику генерального прокурора. Він розглядає клопотання і заперечення та ухвалює рішення, чи продовжувати строк слідства, чи ні. У нього на це є три дні, але не пізніше закінчення строку слідства», - зазначив прокурор.

За його словами, необхідність продовження досудового розслідування (яке закінчується 12 лютого) зумовлена тим, що рішення про направлення обвинувального акту до суду або ж про закриття провадження ухвалювати рано.

«Для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі - експерименти, допити тощо», - пояснив Зузак.

Водночас у коментарі для Hromadske Владислав Добош, адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко, повідомив, що вже подав заперечення на це клопотання. За його словами, необхідність такого продовження не обгрунтована.

«Те, що вони зазначають, можна було вже за 3,5 роки зробити без необхідності продовження зараз строку досудового розслідування», - переконаний Добош.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.