У комітеті Ради припускають відставку Авакова, якщо справа Шеремета розвалиться

Якщо справа про вбивство журналіста Павла Шеремета розвалиться, це може стати одним з приводів для відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Таку думку висловив голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

"Випробувальний термін Авакова не закінчений. До його діяльності на сьогодні дуже пильна увага. І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах, це, можливо, буде одним з приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, громадського резонансу і підозрюваних іншого варіанту не залишає", - вважає він.

Монастирський додав, що ця справа "однозначно стане Рубіконом".

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Сам Аваков говорив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користі, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

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Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.