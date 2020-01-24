Суд змінив Дугарь цілодобовий домашній арешт на нічний

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу її адвокат Микола Ореховський.

“Суд частково задовольнив наше клопотання і змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт”, - сказав він.

Запобіжний захід триватиме до 8 лютого.

За словами адвоката, захист Дугарь просив суд відпустити її на поруки.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року Печерський райсуд обрав Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Термін його дії спливає 8 лютого 2020 року. Захист Дугарь подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.