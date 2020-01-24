Убивство Шеремета: суд переніс розгляд запобіжного заходу Антоненку

Печерський районний суд Києва переніс на 12 лютого розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Станіслав Кулик.

“Суд відклав засідання у зв’язку з витребуванням висновку експерта в органу досудового розслідування”, - сказав він.

Розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Андрію Антоненку / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

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13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.