Суд щодо запобіжного заходу Кузьменко оголосив перерву до 3 лютого

Суд щодо запобіжного заходу Кузьменко оголосив перерву до 3 лютого

Укрінформ
Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 3 лютого у засіданні щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це оголосила суддя Ірина Григоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Слідчий суддя ухвалила оголосити перерву до 3 лютого на 15:00”, - сказала Григоренко.

Під час сьогоднішнього засіданні суддя ухвалила дозволити допитати двох свідків — матір Юлії Кузьменко Ірину Калінккіну, а також учасника АТО Володимира Ульянова (“Марата”).

Прокурори також клопотали про витребування матеріалів справи щодо попереднього засідання, на якому Кузьменко обрано запобіжний захід.

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“Слідчий суддя на місці ухвалила задовольнити дане клопотання, витребувати матеріали з Печерського районного суду міста Києва, на підставі яких було застосовано запобіжний захід”, - сказала суддя.

Потім Григоренкопоставила на обговорення питання щодо перенесення засідання у зв'язку із ухваленням цих двох рішень і тим, що вона у четвер є черговим слідчим суддею має брати участь в інших судових засіданнях.

Адвокати просили суд призначити засідання з розгляду цього клопотання раніше, але вона зазначила, що призначила найближчу можливу дату, виходячи зі свого графіка, а на свої чергування розгляд цього клопотання не призначатиме — щоб уникнути повторення подібної ситуації.

Після цього суддя Григоренко оголосила перерву до 3 лютого, поклавши на адвокатів обов'язок забезпечити явку в суд свідків, про допит яких вони просили.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Київський апеляційний суд залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

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