Суд щодо запобіжного заходу Кузьменко оголосив перерву до 3 лютого

Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 3 лютого у засіданні щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це оголосила суддя Ірина Григоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Слідчий суддя ухвалила оголосити перерву до 3 лютого на 15:00”, - сказала Григоренко.

Під час сьогоднішнього засіданні суддя ухвалила дозволити допитати двох свідків — матір Юлії Кузьменко Ірину Калінккіну, а також учасника АТО Володимира Ульянова (“Марата”).

Прокурори також клопотали про витребування матеріалів справи щодо попереднього засідання, на якому Кузьменко обрано запобіжний захід.

“Слідчий суддя на місці ухвалила задовольнити дане клопотання, витребувати матеріали з Печерського районного суду міста Києва, на підставі яких було застосовано запобіжний захід”, - сказала суддя.

Потім Григоренкопоставила на обговорення питання щодо перенесення засідання у зв'язку із ухваленням цих двох рішень і тим, що вона у четвер є черговим слідчим суддею має брати участь в інших судових засіданнях.

Адвокати просили суд призначити засідання з розгляду цього клопотання раніше, але вона зазначила, що призначила найближчу можливу дату, виходячи зі свого графіка, а на свої чергування розгляд цього клопотання не призначатиме — щоб уникнути повторення подібної ситуації.

Після цього суддя Григоренко оголосила перерву до 3 лютого, поклавши на адвокатів обов'язок забезпечити явку в суд свідків, про допит яких вони просили.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Київський апеляційний суд залишив під вартою і Юлію Кузьменко.