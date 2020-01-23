Справа Шеремета: суд дозволив допитати двох свідків Кузьменко

Печерський районний суд дозволив допитати двох свідків під час розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це оголосила суддя Ірина Григоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Слідчий суддя ухвалила задовольнити клопотання щодо допиту Ульянова Володимира Аркадійовича і Калінкіної Ірини Миколаївни", - сказала Григоренко.

Таке клопотання заявляв адвокат Кузьменко Владислав Добош.

Зокрема, Ірина Калінкіна — це мати Кузьменко, яка, за словами захисника, "може підтвердити алібі Юлії Кузьменко".

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А Володимир Ульянов ("Марат") - це учасник АТО.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашньогЗміна запобіжного заходу Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Київський апеляційний суд залишив під вартою Юлію Кузьменко.