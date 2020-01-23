Суд дозволив Юлії Кузьменко сісти поряд з адвокатами

Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко дозволили під час судового засідання щодо розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу сидіти поруч з її адвокатами.

Таке клопотання подав на початку засідання адвокат Владислав Добош, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд ухвалив задовольнити дане клопотання”, - сказала суддя Печерського райсуду Ірина Григоренко.

Таке рішення судді присутні активісти зустріли оплесками, проте суддя попросила їх утриматися від аплодування або негативних висловлювань під час засідання.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Київський апеляційний суд залишив під вартою і Юлію Кузьменко.