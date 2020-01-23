Справа Шеремета: під Печерським судом — акція на підтримку Кузьменко

Під Печерським районним судом Києва на підтримку підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікаря й волонтера Юлії Кузьменко зібрались протестувальники.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акцію зібралось близько 30 людей.

У руках мітингувальники тримають її фотографії та вигукують "Свободу Юлії Кузьменко!".

Активісти вимагають звільнення Юлії Кузьменко на час досудового розслідування.

Акція на підтримку Юлії Кузьменко під Печерським районним судом Києва / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Заплановано, що акція триватиме на час судового засідання, на якому розглядатимуть зміну запобіжного заходу для підозрюваної.

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Ситуація спокійна, за правопорядком стежать близько 15 правоохоронців.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікарку й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.