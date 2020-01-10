Апеляційний суд заявляє про втручання у правосуддя адвоката підозрюваної Кузьменко

Апеляційний суд Києва заявив про втручання у правосуддя адвоката Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі убивства журналіста Павла Шеремета.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Судової влади.

У повідомленні йдеться, що адвокат підозрюваної відмовився залишати судове засідання, яке було перенесене через відсутність прокурора.

"Під час судового засідання 20 грудня 2019 року при обговоренні питання щодо можливості продовження апеляційного розгляду без участі прокурора та надходження перед судовим засіданням матеріалів судового провадження, з якими колегія суддів не ознайомлена, адвокат повідомив, що у разі відкладення судового засідання на іншу дату, він не покине залу судового засідання, та у ствердній формі висловився, що відкладення судового засідання за жодних умов не відбудеться", - зазначають у суді.

У заяві вказується, що рішення адвоката підтримали інші присутні в залі засідань.

В Апеляційному суді міста Києва вважають, що дії адвоката призвели до перешкоджання здійсненню апеляційного розгляду інших призначених до розгляду в зазначеному залі суду проваджень. Крім того, було пошкоджено майно Київського апеляційного суду, в тому числі меблі і технічні пристрої.

Повідомляється, що присутні у залі судового засідання особи разом з адвокатом протягом понад п'ять годин поспіль блокували приміщення залу, не погоджувалися на пропозицію залишити залу у зв'язку із закінченням судового засідання, внаслідок чого були викликані працівники правоохоронних органів.

У суді вважають, що адвокат використав засоби і методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення незаконного впливу на суддів.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня 2019 року Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд скарги захисту Юлії Кузьменко на обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою через неявку прокурорів на судове засідання. У свою чергу адвокат Владислав Добош і сама Кузьменко відмовилися залишати залу суду і вимагали продовжити судове засідання, доки не з'явиться прокурор. Зрештою учасників процесу силою вивели із зали суду правоохоронці.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

27 грудня мав відбутися розгляд другої апеляції на арешт Антоненка, але засідання перенесли на 8 січня у зв’язку з тим, що не були передані матеріали справи.