Справа Шеремета: Антоненка не доставили до суду, розгляд апеляції перенесли

Апеляційний суд Києва переніс на 10 січня розгляд другої апеляції на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою музиканту Андрію Антоненку, якого підозрюють у причетності до убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Дмитро Круговий.

"Андрія Антоненка не доставили на судове засідання, тому суд переніс розгляд апеляції 10 січня", - сказав він.

Адвокат додав, що апеляція призначена на 11.30 у п’ятницю.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Суд по справі Антоненка / Фото: Євген Котенко‎, Укрінформ

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

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27 грудня мав відбутися розгляд другої апеляції на арешт Антоненка, але засідання перенесли на 8 січня у зв’язку з тим, що не були передані матеріали справи.