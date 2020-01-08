Справа Шеремета: Антоненка не доставили до суду, розгляд апеляції перенесли
Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Дмитро Круговий.
"Андрія Антоненка не доставили на судове засідання, тому суд переніс розгляд апеляції 10 січня", - сказав він.
Адвокат додав, що апеляція призначена на 11.30 у п’ятницю.
Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.
Суд по справі Антоненка / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.
13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.
27 грудня мав відбутися розгляд другої апеляції на арешт Антоненка, але засідання перенесли на 8 січня у зв’язку з тим, що не були передані матеріали справи.