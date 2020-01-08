Експертиза засвідчила, що Антоненко вищий за чоловіка з камер спостереження - ЗМІ

Чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладенні вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка.

Про це свідчать дані експертизи, які є в розпорядженні theБабеля.

Зазначається, що відповідну експертизу провели кілька років тому - 25 серпня 2016 року. Експерт аналізував відеозаписи з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета. На записах чоловік і жінка з пакетом у ніч з 19 на 20 липня 2016 року йшли до машини Шеремета, жінка підходила до машини та, на думку слідства, чіпляла вибуховий пристрій, потім вони вдвох залишили місце події.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Водночас адвокати Антоненка, посилаючись на документ, який вони мають у своєму розпорядженні, повідомили, що його зріст 180 см.

Зріст жінки, яка закладала вибухівку і яку слідство ототожнює з лікаркою Юлією Кузьменко, згідно з експертизою, 165 см. Якщо врахувати ту саму похибку в 3%, її зріст коливається від 160,05 см до 169,95 см. Точний зріст Кузьменко на момент публікації уточнити не вдалося.

Знайомі з матеріалами справи джерела theБабеля підтвердили, що така експертиза справді проводилась і інформація, вказана в ній, відповідає дійсності. Ті самі джерела стверджують, що станом на кінець 2019 року жодних інших експертиз, які б визначали зріст осіб з камер спостереження, не було.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року. Вибуховий пристрій прикріпили біля місця водія.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор, Кузьменко нібито в супроводі Антоненка закладала вибухівку під авто, а Дугарь нібито фотографувала камери спостереження напередодні вбивства.

Ключовим доказом слідства є експертиза ходи. Затримані заперечують свою причетність до вбивства і стверджують, що не схожі на вбивць, зафіксованих на камерах.