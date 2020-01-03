Адвокати пояснили, чому Дугарь відмовилася від слідчих експериментів

Адвокати не вважають доречною участь підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь у проведенні слідчого експерименту та називають результати експертизи сфальсифікованими.

Про це заявив журналістам у Києві адвокат підозрюваної Микола Ореховський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Слідчий експеримент - це лише додатковий доказ, який має підтвердити якісь обставини, які вже встановлені конкретними доказами, так? Сильними доказами. Натомість вони хочуть проводити з підозрюваними ці слідчі експерименти, щоб свій слабкий доказ, своє припущення - а на мою думку, свою вигадку - зробити більш сильною. Тому я не бачу доречності участі нашої підзахисної в таких слідчих експериментах", - заявив захисник.

Натомість адвокати заявляють, що результати експертизи є єдиним доказом провини Дугарь - і є незаконними та складеними з порушеннями.

Ореховський додав, що ситуацію з експериментами слідство проводить, зокрема, для того, "аби додатковий доказ зробити основним".

Водночас адвокат зауважив, що на всі виклики слідчого Дугарь з'являлася.

Раніше у Нацполіції заявили, що про проведення слідчих експериментів у ніч проти 3 січня у справі вбивства Павла Шеремета було завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних.

При цьому у Нацполіції повідомили, що підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту відмовилася.

3 січня адвокати підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь Микола Ореховський та Віталій Коломієць подали до ДБР заяву щодо фальсифікації доказів з боку слідчих.

У заяві до Центрального апарату ДБР захисники вказали, що є декілька ознак складу злочину, а саме: завідомо неправдивий висновок експертизи, а також притягнення невинної особи до кримінальної відповідальності "шляхом штучного створення доказів та іншої фальсифікації".

Як повідомляв Укрінформ, вночі 2 січня у центрі Києва відбувся слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета - за участю лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до цього злочину.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Дугарь - у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - тримання під вартою без визначення застави.

24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив Кузьменко під вартою.