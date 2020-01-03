Справа Шеремета: адвокати Дугарь поскаржилися до ДБР на слідчих

Адвокати підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь Микола Ореховський та Віталій Коломієць подали до ДБР заяву щодо фальсифікації доказів з боку слідчих.

Про це вони зазначили одразу після реєстрації заяви до ДБР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фактично єдиним доказом є експертиза. Коли ми провели аналіз цієї експертизи, ми побачили, що слідчий дав на дослідження експертам 6 відеофайлів і просив їх порівняти з одним відеофайлом. Експерти дали відповідь про п'ять відеофайлів", - зазначив адвокат Ореховський.

Адвокати зауважують, що саме той файл, який експерти у висновку не надають, свідчить про те, що особи на порівнюваних відео не співпадають.

"Ми вважаємо, що експерти порушили один із ключових принципів проведення експертизи - це повнота", - відмітив правник.

Таким чином, зауважив адвокат, все це було здійснено з метою зробити результати експертизи "штучним доказом для притягнення до відповідальності завідомо невинуватої особи".

У заяві до Центрального апарату ДБР захисники вказали, що є декілька ознак складу злочину, а саме: завідомо неправдивий висновок експертизи, а також притягнення невинної особи до кримінальної відповідальності "шляхом штучного створення доказів та іншої фальсифікації".

"Сподіваємося, що нове керівництво ДБР надасть належну правову оцінку як діям експертів, так і діям слідчих Нацполіції, які розслідують справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета", - додав Ореховський.

Брифінг адвокатів Яни Дугарь у столиці / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, вночі 2 січня у центрі Києва відбувся слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета - за участю лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до цього злочину.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь - у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - тримання під вартою без визначення застави.

24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив Юлію Кузьменко під вартою.