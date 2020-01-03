Справа Шеремета: Захист Кузьменко подав скаргу обмудсмену

Активісти, рідні та захисники Юлії Кузьменко передали до Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини скаргу щодо порушень прав лікарки та волонтерки, підозрюваної у причетності до вбивства Шеремета.

Про це у Facebook інформує спільнота Free_Dr_Yulia_Kuzmenko.

«З чим ми звернулись до Людмили Денісової? З проханням взяти під власний контроль справу Шеремета та слідкувати за порушеннями прав затриманої Юлії Кузьменко. Адже елементарні права повинні бути гарантовані державою для кожної людини», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, основні пункти заяви такі (наводимо текст повністю):

«1. Порушено право д-ра Кузьменко як людини під час затримання. Вона не мала доступу до води, їжі та нормального відпочинку під час затримання та під час судового засідання.

2. Порушено принцип презумпції невинуватості – попри те, що жодна людина не може вважатися винною до моменту доведення її провини, міністр МВС, Генпрокурор та Президент оголосили її винною публічно по телебаченню.

3. Порушено право д-ра Кузьменко на справедливий та безсторонній суд у розумний термін. Прокурори саботували розгляд справи у суді, обмежували її захисника.

4. Права д-ра Кузьменко як затриманої порушуються досі. В ІТТ її утримують більше, ніж визначено законом (21 день замість 3 діб), не дають побачитися з рідними.

5. Права д-ра Кузьменко як підсудної порушуються. Станом на зараз адвокату досі не дають ознайомитися з усіма матеріалами справи, озвученими МВС публічно».

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - тримання під вартою без визначення застави.

24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив Юлію Кузьменко під вартою.