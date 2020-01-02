Справа Шеремета: адвокату Кузьменко повідомили про слідчий експеримент

Адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявляє, що 2 січня отримав повідомлення про проведення слідчого експерименту у справі Шеремета.

Про це він розповів у відео на Facebook.

"Я за 10 хвилин до 17-ї години отримав на електронну пошту від Бирка (Василь Бирко, слідчий – ред.) повідомлення про те, що сьогодні (2 січня – ред.) о 18 годині буде проводитися слідчий експеримент. Це при тому, що вони не дали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео, по якому мають проводити слідчий експеримент", - сказав він.

Добош заявив, що вважає дії слідчих незаконними. Він додав, що йому досі не надали всі матеріали справи.

"Я 26-го подав клопотання про ознайомлення з матеріалами, слідчий розписався про отримання клопотання. Слідчий експеримент - я тільки "за" проводити, бо я про нього клопотав. Але все має бути проведено правильно", – додав він.

Добош також наполягає, що експеримент потрібно проводити о 2.40, оскільки саме такий час вказаний на відео з камер спостереження.

Адвокат вважає, що такі дії слідчих є "прямим порушенням права на захист".

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Як повідомлялося, 24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до убивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmaster), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

20 грудня стало відомо, що ГПУ оновила групу прокурорів у справі щодо вбивства Шеремета.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.