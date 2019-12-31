Адвокати Дугарь заявили про фальсифікацію експертизи у справі Шеремета

Адвокати підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.

Про це адвокати сказали під час брифінгу, передає Громадське.

Захисники зазначили, що мають докази та свідків тому, що 16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь перебувала у військовій частині 66 у Донецькій області.

"Загалом вона перебувала на службі з 3 червня по 26 вересня", - запевняють адвокати.

Відтак вони планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів та незаконне утримання особи під домашнім арештом.

Також адвокати заявили, що слідство не зверталися до військової частини, щоб з'ясувати, де перебувала Яна Дугарь 16, 18 липня та чи покидала її. За їхніми словами, покинути частину не так просто.

"У місті Курахово тоді були бої, було дуже багато поранених. В нас точно є докази того, що Яна перебувала в цей час у своїй військовій частині, а в слідства точно немає документів, що вона цю частину залишала", - сказав адвокат Микола Ореховський.

Також адвокати запевнили, що Яна познайомилася з іншими фігурантами справи Інною Грищенко «Пумою» та Юлією Кузьменко лише в цьому році, а з Андрієм Антоненком не була знайома взагалі.

Як повідомлялося, 24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до убивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

20 грудня стало відомо, що ГПУ оновила групу прокурорів у справі щодо вбивства Шеремета.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікарку й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

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13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.