ГПУ оновила групу прокурорів у справі Шеремета

Генпрокуратура оновила групу прокурорів у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"20 грудня 2019 року оновлено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні щодо вбивства Павла Шеремета. Так, процесуальний нагляд у провадженні забезпечується групою прокурорів у складі 6 працівників Генеральної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 грудня п’ята кадрова комісія прийняла рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності одного з прокурорів, який працював над справою Шеремета.

У ГПУ вказують, що неналежне інформування прокурорів про засідання та несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду стало причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі щодо обраних запобіжних заходів.

Як повідомлялося, Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд апеляційних скарг підозрюваних у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко на їх арешт через неявку прокурорів.