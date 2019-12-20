Справа Шеремета: суд переніс розгляд апеляції Кузьменко через неявку прокурорів

Апеляційний суд міста Києва переніс на 24 грудня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарю Юлії Кузьменко.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника через неявку прокурорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Колегія суду ухвалила: перенести розгляд апеляції на 12 годину 24 грудня”, - оголосив головуючий суддя.

При цьому адвокат підозрюваної Владислав Добош наполягав на розгляді апеляції саме 20 грудня, він клопотав перед судом про відтермінування засідання на декілька годин для забезпечення участі прокурорів.

Суд переніс розгляд апеляції Кузьменко через неявку прокурорів/ Фото: Інна Бородаєва

Сама Кузьменко заявила, що принципово не залишить залу судового засідання, доки не з’являться прокурори.

Зал суду заповнений активістами, які прийшли на підтримку Кузьменко.

У коридорі на третьому поверсі суду знаходяться близько 15 співробітників поліції особливого призначення.

Раніше адвокат Костянтин Татарченко, який захищає підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненка, також подав апеляційну скаргу на запобіжний захід, обраний Печерським райсудом його підзахисному.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.