Вбивство Шеремета: адвокат Кузьменко виклав її листування напередодні вибуху

Владислав Добош, адвокат лікаря і волонтерки Юлії Кузьменко, яку підозрюють у мінуванні авто Павла Шеремета, оприлюднив її листування в месенджері Facebook напередодні вибуху.

Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook.

"Пам'ятаєте як в підозрі було написано, що: "Антоненко А.С. (Він же Ріфмастер) підшукав та залучив мешканку Києва Кузьменко Юлію та військовослужбовця за контрактом Дугарь Яну". Хто не пам'ятає, може ознайомитися з підозрою, я її раніше викладав. Тобто, згідно з тією підозрою, вони мали один одного знати задовго до підриву Шеремета 20.07.2016 року. А тепер увага! Юля Кузьменко Яну Дугарь перший раз побачила та познайомилася при обшуку у Грищенко Іни (Пуми) десь півтора-два місяці тому. Поліція знає, коли точно було, може перевірити. Тобто в вересні-жовтні 2019 року. До речі, з сім'єю Грищенків (Пумою та Бучею) Юля познайомилася лише рік тому, на скільки пам'ятає, літо 2018 року. Антоненко А.С.(Ріфмастер) взагалі незнайомий з Дугарь Яною", - зазначив адвокат.

За його словами, Кузьменко познайомилася з Ріфмастером в 2016 році, "точно місяць не пам'ятає, але було холодно, коли стала свідком ДТП, під час якої таксист збив дружину та дитину Ріфмастера, вона про це написала в Facebook, і через деякий час в месенджерах їй написав якиїсь Антоненко, сказав, що то була його дружина та дитина і чи зможе вона виступити свідком".

Кузьменко, за даними Добоша, вперше побачила Антоненка у поліції, куди її запросили, щоб вона виступила свідком у справі ДТП. "Після того довго Юля не бачила Ріфмастера, і ще кілька разів зустрілися по волонтерській роботі. І все! Так хто кого підшуковував?" - додав адвокат.

Він уточнив, що цю інформацію легко поліція перевірить, оскільки була справа щодо ДТП.

"Тепер друге, пам'ятаєте, як на пресконференції якийсь генерал з кам'яним обличчям віщав про те, що телефон Юлі 19.07.2016 року з 19-ї був неактивним, що для неї нехарактерно. Додаю скріни з Facebook-меседжера Юлі, де вона переписується зі своєю подругою з 20.37 до 20.50, 19.07.2016 року. До речі, в месенджері Facebook неможливо змінити дату та час (це для невіруючих)", - зауважив він.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.