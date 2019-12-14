Прокурор на суді заявив, що автомобіль Шеремета підірвала Кузьменко

Слідство вважає, що вибуховий пристрій під автомобілем журналіста Павла Шеремета підірвала лікар Юлія Кузьменко.

Про це заявив прокурор у ході судового засідання у Печерському райсуді столиці під час обрання запобіжного заходу ветерану АТО Андрію Антоненку, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, прокурор зазначив, що Антоненко та Кузьменко прибули до будинку Шеремета о 22-й годині напередодні вбивства. Кузьменко підійшла до автомобіля і прикріпила до нього вибуховий пристрій. Після цього обидва залишили місце пригоди.

"З метою доведення злочинного умислу до кінця Кузьменко, діючи в складі організованої групи, прихопила з собою рюкзак і помістила туди спортивний костюм. 20.07.2016 приблизно о 7-й годині прибула на вулицю Івана Франка, перевдягнулася у спортивний одяг. Після цього о 7.21 підійшла до будинку номер 12, у якому проживав Шеремет, з метою спостереження за транспортним засобом та здійснення його вибуху. Побачивши, що Шеремет вийшов з будинку та сів до автомобіля, повернулася до занедбаного будинку, звідки спостерігала за рухом автомобіля. В цей час Шеремет розпочав рух у напрямку вулиці Хмельницького. Кузьменко, дочекавшись, поки автомобіль від'їде на безпечну відстань від неї, дистанційно вчинила вибух вибухового пристрою та самого автомобіля. Після вибуху Кузьменко перевдягнулася у попередній одяг і покинула місце злочину", - заявив прокурор.

При цьому висловив клопотання про обрання Антоненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Як повідомлялося, Печерський райсуд арештував Юлію Кузьменко до 8 лютого без права внесення застави.

Також суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.