Кузьменко в суді заявила про готовність пройти поліграф

Підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікар Юлія Кузьменко просить слідство провести всі необхідні дослідження, які можуть підтвердити її невинуватість.

Про це Кузьменко заявила у Печерському райсуді столиці, де їй обирають запобіжний захід, передає кореспондент Укрінформу.

"Я би просила провести всі дослідження, які можуть допомогти слідству. Я прошу, щоб це було проведено у присутності преси, громадськості. При необхідності - ДНК (тест — ред.). Я наполягаю на проведенні у присутності всіх поліграфа. Мені абсолютно немає чого боятися". - сказала вона.

Кузьменко також дорікнула міністру внутрішніх справ Арсену Авакову у порушенні презумпції невинуватості під час оголошення результатів слідства на брифінгу 12 грудня.

"Мій суд почався вчора о 3-й годині дня. Відбулася страшна річ, коли головна людина у цій галузі порушила презумпцію невинуватості. Учора о 3-й годині дня не було ніяких доказів. Ми не отримали навіть ухвал суду на затримання, ні на право на проведення обшуку. На цьому суді, який ішов по телевізору, мене не було. Не було мого адвоката, не було людей, які мене підтримують і знають. Вчора телевізор зруйнував моє життя", - зазначила затримана.

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У ході судового засідання прокурори клопотали про обрання Кузьменко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Адвокат Владислав Добош просив не задовольняти цього клопотання. Він апелював до того, що на утриманні підозрюваної перебуває неповнолітня дитина. Також захисник зазначив, що на наступний тиждень призначено низку складних операцій, які може провести лише Кузьменко.

За словами адвоката, його підзахисна не зацікавлена у втечі та співпрацюватиме зі слідством. Він продемонстрував низку позитивних характеристик Кузьменко з місця роботи, а також нагороди за лікарську діяльність і допомогу підрозділам АТО.

Крім того, Добош звернув увагу на недоліки клопотання про обрання запобіжного заходу, яке надали прокурори. Зокрема, у клопотанні йдеться, що Кузьменко є безробітною, хоча вона багато років працює дитячим лікарем-хірургом.

Прокурори пояснили цю неточність опечаткою.

Зараз суддя Сергій Вовк вийшов до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Як повідомлялося, 13 грудня, Печерський райсуд столиці обирає запобіжний захід волонтерці й лікарці Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ Юлії Кузьменко, яка підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

На початку судового засідання адвокат Владислав Добош заявив відвід судді Сергію Вовку, пославшись на його нібито упереджене ставлення до фігурантів справи Шеремета. Це клопотання було відхилене судом.

12 грудня Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок підриву автомобіля.