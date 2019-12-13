Вбивство Шеремета: розгляд справи щодо волонтерки Кузьменко "поставили на паузу"

Печерський райсуд столиці зняв з розгляду справу з обрання запобіжного заходу волонтерці і дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у залі судового засідання присутня підозрювана Кузьменко, її адвокат Владислав Добош і прокурори.

На початку судового засідання адвокат заявив відвід судді Сергію Вовку, пославшись на його, нібито, упереджене ставлення до фігурантів справи Шеремета.

У свою чергу суддя зазначив, що справа з обрання запобіжного заходу Кузьменко знімається з розгляду до того часу, як авторозподіл визначить суддю, котрий розгляне клопотання про його відвід.

Раніше повідомлялося, що прокурори мали намір просити суд обрати Кузьменко у якості запобіжного заходу тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.