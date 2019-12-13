Справа Шеремета: суд відправив Дугарь під цілодобовий домашній арешт

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід військовій медсестрі, що була в зоні АТО, Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це оголосив суддя Сергій Вовк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Клопотання - задовольнити. Застосувати до Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказав Вовк.

Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Суд над Яною Дугарь / Фото: Володимир Тарасов

Суд заборонив Дугарь залишати місце проживання, поклав на неї наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, представники ГПУ вручили повідомлення про підозру військовій медсестрі, що була в зоні АТО, Яні Дугарь у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

12 грудня поліція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета.