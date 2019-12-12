Розслідування вбивства Шеремета триває, справа не закрита - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що слідство бачить тих осіб, які ініціювали вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив у ефірі програми «Право на владу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми провели фазу, коли затримали цілу групу, і їм пред’явлені обвинувачення. Як на нас, це обґрунтовано, і ми сьогодні по цьому зробили безпрецедентний великий і детальний брифінг, тому що тема дуже резонансна, і ми хотіли дати максимум інформації з тим, щоб розуміли нашу позицію. Але у нас нема відповідей на всі питання. У нас немає відповідей по механізму взаємодії, у нас у деяких випадках стоять ще питання по ролі деяких людей, в тому числі ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин. Ми це окремо обговорювали сьогодні, і на жаль, я не все можу сказати те, що нам відомо", - сказав Аваков.

Він наголосив, що ця справа не закрита, слідство ще продовжується, "і взагалі, сьогодні не брифінгу було ледве 5-7, може бути, 10 відсотків тих фактів, які ми можемо викласти; і я думаю, що у цій справі ще будуть новини, ще буде інформація".

За його словами, "ми вважаємо, що наші аргументи дуже серйозні".

"Ми завтра пред’явимо декілька актів експертиз у суді, в тому числі експертизи королівського експерта Великобританії. Тут ми достатньо обґрунтовані та переконані, що ми не помилилися", - уточнив Аваков.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка.