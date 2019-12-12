Експерти визначили, хто заклав вибухівку під автомобіль Шеремета

Експерти дійшли висновку, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета закладали затримані ветеран АТО Андрій Антоненко і доброволець АТО Юлія Кузьменко.

Про це на брифінгу у четвер заявив перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції Євгеній Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Коваля, слідство надало на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту відеофрагменти, вилучені з відеокамер поблизу місця вибуху автомобіля Шеремета, а також відео, на якому зафіксовані підозрювані особи.

“Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. Окрім цього, для додаткової експертизи ... був залучений один із кращих фахівців Великої Британії Айван Бірч. Бірч опрацював надані матеріали ... і надав свої висновки. Враховуючи його думку та висновки експертів, КНІСЕ по комплексній експертизі, до якої входить психологічна, фотопортретна та дослідження ходи, надав такі висновки. Перший: особа чоловічої статі, що бере участь у закладанні вибухового пристрою під авто Шеремета - це громадянин Антоненко. Другий: особа жіночої статі, яка закладала вибухівку, - це Кузьменко Юлія”, - сказав заступник глави Нацполіції.

Зокрема, зауважив він, для слідства важливим чинником було те, що Антоненко у повсякденному житті носить одяг із специфічними принтами, ідентичними зафіксованим на одязі того, хто закладав вибухівку у автомобіля Шеремета.

У цьому контексті Коваль згадав "схожу ситуацію" з телефонами подружжя Грищенків.

"У Грищенків схожа ситуація. Телефони у Дніпропетровську, там, де мають бути начебто, враховуючи алібі про документування злочину — замовного вбивства — у Дніпропетровську. І вони там дійсно знаходяться — з 10 липня по 21 липня 2016 року. Але — нехарактерно для них, взагалі нехарактерно, що саме в ці дні відсутня будь-яка активність з 10 години 19 липня до 11 години 20 липня 2016 року - майже добу телефони просто лежать без активності у Дніпропетровську”, - заявив він.

Перший заступник голови Нацполіції пояснив, що слідчі перевірили активність подружжя до і після цього, за максимально можливий період - активність присутня постійно, і лише в зазначені дні її не було.

“Щодо особи жіночої статі, яка була зафіксована відеокамерами за 5 і 2 дні до вчинення злочину, яка здійснює фіксацію на мобільний телефон місця розташування камер, так званої розвідниці, - за нашими даними, це Яна Дугар. Що на зображенні саме вона, підтвердили експертні дослідження, призначені у рамках розслідування”, - уточнив Коваль.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

12 грудня стало відомо, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримано 5 осіб: подружжя Інну і Владислава Грищенків, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольця АТО Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар.