Слідство підозрює п'ятьох осіб у вбивстві Шеремета

“Було проведено велику кількість роботи. Найрезультативніша — це відпрацювання відеокамер та результати експертиз. Таким чином, проведеними слідчо-розшуковими заходами і подальшим документуванням членів групи вдається чітко відокремити тих осіб, які об'єктивно підозрюються нами у виконанні вбивства Павла Шеремета. Це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Антоненко і подружжя Грищенків”, - сказав Коваль.

Він зокрема, розповів, що на початку слідства було висунуто чотири версії убивства журналіста. Після відпрацювання три з них були відкинуті.

“Слідство продовжило працювати по основній версії — це дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом убивства відомої особи”, - сказав Коваль.

За його словами, відпрацьовуючи цю версію, слідство провело велику роботу з вивчення всіх вибухів, що сталися на території України до та після убивства Шеремета. Загалом було встановлено таких 35 фактів. Особливу увагу привернули підрив електроопори в Херсонській області восени 2015 року і невдалий замах на бізнесмена Ч. влітку 2018 року на Івано-Франківщині у місті Косів.

“21 листопада 2015 року у Херсонській області поблизу н. п. Чаплинка сталося два вибухи, якими було пошкоджено опори електропередач. Одним з організаторів цих вибухів є громадянин на прізвище Нацик. На фотознімках з місця пригоди увагу слідства привернула особа, вдягнена в одяг зі специфічним зображенням на спині. Вивчивши коло спілкування Нацика, поліцію зацікавив громадянин Антоненко. Було встановлено, що він проживає у центральному районі Києва, поблизу вибуху автомобіля Шеремета”, - розповів заступник голови НПУ.

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За словами посадовця, на світлинах у соцмережах Антоненко часто носить одяг зі специфічними зображеннями, які схожі із зображеннями на одязі Нацика. Було встановлено його зв’язки з двома особами — Юлією Кузьменко та громадянином К. на псевдо Електрик.

“Ці особи мали спільних друзів і непоодинокі зустрічі, зокрема, на фоні допомоги військовим. Показово, що громадянин К. володів певними навичками оперативної роботи та неодноразово їх застосовував для уникнення отримання інформації про нього слідством поліції”, - додав Коваль.

У ході слідства було встановлено, що під час замаху на бізнесмена Ч. влітку 2018 року на Івано-Франківщині у місті Косів було використано саморобний вибуховий пристрій, майже ідентичний тому, що застосували під час убивства Шеремета.

“Вся конструкція вибухівки і спосіб кріплення за допомогою неодимових магнітів була абсолютно подібною. Однак при кріпленні вибухового пристрою зловмисники не врахували, що зовнішня сторона дна автомобіля Renge Rover захищена спеціальним полімерним захистом, тому пристрій не закріпився на ньому і впав. Це не могло не зацікавити слідство. Було встановлено автомобіль, який використовувався під час закладання нездетонованої вибухівки”, - зазначив Коваль.

Також було з’ясовано особу, яка орендувала автомобіль і підвозила закладчика на місце злочину.

Так у поле зору слідства потрапив громадянин В.

“Було встановлено сімейне подружжя Владислава Грищенка із псевдо Буча та Інни Грищенко на псевдо Пума. Саме громадянин В. на псевдо Пістолет возив Грищенка з Києва у Косів. Молекулярними експертизами було виявлено сліди ДНК цих осіб на вибуховому пристрої. Владислав Грищенко був першим затриманим поліцією”, - сказав посадовець.

“Слідчо-оперативна група зафіксувала, що під час обшуку і затримання Грищенка за його автомобілем приїхав чоловік, який виявився громадянином К.. на псевдо Електрик, який був встановлений під час відпрацювання вибухів з пошкодження електроопор у Херсонській області. Для нас стало зрозуміло, що ці окремі групи мають багато спільного”, - додав Коваль.

За його словами, коли арештували Грищенка і його дружину Інну, на судове засідання для підтримки приходили їх знайомі. Зокрема, були зафіксовані громадянка Кузьменко, яка є співмешканкою громадянина К. на псевдо Електрик. Та особа на прізвище Дугаль.

“Нас зацікавили громадянка Дугаль, Юлія Кузьменко, Електрик та Антоненко Андрій, які фігурували у підриві електроопори. Почалася активна робота”, - зазначив заступник голови НПУ.

Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання і оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета.

За його словами, суд невдовзі обере підозрюваним запобіжні заходи.

Водночас ветеран АТО Андрій Антоненко на своїй сторінці у Facebook 12 грудня написав, що йому пред'являють обвинувачення у вбивстві Шеремета.

Також блогер Назар Приходько поінформував на своїй сторінці у Facebook, що за підозрою у вбивстві Шеремета також затримали лікаря і волонтера Юлію Кузьменко.

6 листопада Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для ветерана АТО Інни Грищенко.

Перед цим, у вересні поточного року, заарештували її чоловіка Владислава Грищенка, теж ветерана АТО.

Його підозрюють у замаху на вбивство підприємця з Івано-Франківської області. Бізнесмен в липні 2018 року знайшов під своєю машиною вибуховий пристрій.

Крім того, за даними джерел у правоохоронних органах, подружжя Грищенків також перевіряли на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.