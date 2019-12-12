Поліція затримала підозрюваних у справі про вбивство Шеремета

Поліція затримала підозрюваних у справі про вбивство Шеремета

Укрінформ
Поліція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета.

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу", - написав Аваков.

Він додав, що у справі про вбивство Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи.

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"Але, враховуючи суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг, надамо всю можливу інформацію про хід розслідування. МВС, 16:30 / 17.00, онлайн-трансляція", - додав очільник МВС.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

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