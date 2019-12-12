Поліція затримала підозрюваних у справі про вбивство Шеремета

Поліція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета.

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу", - написав Аваков.

Він додав, що у справі про вбивство Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи.

"Але, враховуючи суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг, надамо всю можливу інформацію про хід розслідування. МВС, 16:30 / 17.00, онлайн-трансляція", - додав очільник МВС.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.