Ветеран АТО Андрій Антоненко повідомив, що його затримали у справі про вбивство Шеремета

У справі убивства журналіста Павла Шеремета затримали ветерана АТО Андрія Антоненка.

Про це сам Антоненко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!”- зазначив він.

Водночас блогер Назар Приходько поінформував на своїй сторінці у Facebook, що за підозрою у вбивстві Шеремета також затримали добровольця АТО Юлію Кузьменко.

“Разом з Андрієм Антоненком за підозрою у вбивстві Шеремета затримали ЩЕ ОДНУ мою подругу, теж медика-добровольця Юлію Кузьменко”, - повідомив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета.

За його словами, суд невдовзі обере підозрюваним запобіжні заходи.