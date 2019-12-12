Ветеран АТО Андрій Антоненко повідомив, що його затримали у справі про вбивство Шеремета
Укрінформ
У справі убивства журналіста Павла Шеремета затримали ветерана АТО Андрія Антоненка.
Про це сам Антоненко написав на своїй сторінці у Facebook.
“Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!”- зазначив він.
Водночас блогер Назар Приходько поінформував на своїй сторінці у Facebook, що за підозрою у вбивстві Шеремета також затримали добровольця АТО Юлію Кузьменко.
“Разом з Андрієм Антоненком за підозрою у вбивстві Шеремета затримали ЩЕ ОДНУ мою подругу, теж медика-добровольця Юлію Кузьменко”, - повідомив він.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета.
За його словами, суд невдовзі обере підозрюваним запобіжні заходи.