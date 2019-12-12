Рябошапка каже, що в розкритті вбивства Шеремета зроблені лише перші кроки

Рябошапка каже, що в розкритті вбивства Шеремета зроблені лише перші кроки

Укрінформ
Правоохоронці затримали лише виконавців убивства журналіста Павла Шеремета, замовників цього злочину слідству ще тільки належить встановити.

На цьому наголосив генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хотілося б сказати, що насправді це лише свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство. І, насправді, країна має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину”, - сказав Рябошапка.

Він також наголосив, що розкриття цього злочину є свідченням ефективної співпраці між органами прокуратури та поліцією.

“Мене часто запитують журналісти, яка зараз співпраця між органами прокуратури, між органами Національної поліції, які наші відносини з міністром внутрішніх справ. Мені здається, що розкриття цього злочину є наочним прикладом того, що між прокуратурою та органами Національної поліції, насправді, вперше за всі часи незалежності України прекрасна співпраця, і вона дає свої результати”, - сказав Рябошапка, відзначивши “титанічну працю" представників Нацполіції та прокурорів.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

12 грудня стало відомо, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримано 5 осіб: подружжя Інну і Владислава Грищенків, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольця АТО Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар.

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