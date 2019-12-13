Вбивство Шеремета: у ЗСУ готові надати інформацію про підозрюваного Антоненка

Командування Сил Спеціальних операцій готове надати всю необхідну інформацію про Андрія Антоненка, який проходить службу в ССО і підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у повідомленні ССО.

"Андрій Антоненко проходить військову службу за контрактом в лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України готове сприяти проведенню об’єктивного розслідування та надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини", йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Читайте також: Фігурантці справи про вбивство Шеремета Яні Дугарь вручили підозру

12 грудня стало відомо, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримано 5 осіб: подружжя Інну і Владислава Грищенків, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольця АТО Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Наразі у столичному Печерському суді Антоненку обирають запобіжний захід.