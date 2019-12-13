Фігурантці справи про вбивство Шеремета Яні Дугарь вручили підозру

Представники Генеральної прокуратури напередодні вручили повідомлення про підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовій медсестрі, яка була в зоні АТО, Яні Дугарь.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, 13 грудня слідчі привезли Дугарь до приміщення Печерського райсуду у Києві та клопотатимуть про обрання їй запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У цьому ж Печерському райсуді сьогодні має розглядатися питання про обрання запобіжного заходу ветерану АТО Андрію Антоненку та лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко, також затриманим за підозрою у вбивстві Шеремета.

На засідання суду прийшли чинний народний депутат Яна Зінкевич та депутат Верховної Ради VIII скликання Оксана Корчинська. Вони повідомили журналістам, що проситимуть взяти підозрювану Дугарь на поруки.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. Основна версія - дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.