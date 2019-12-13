Фігурантці справи про вбивство Шеремета Яні Дугарь вручили підозру

Фігурантці справи про вбивство Шеремета Яні Дугарь вручили підозру

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Укрінформ
Представники Генеральної прокуратури напередодні вручили повідомлення про підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовій медсестрі, яка була в зоні АТО, Яні Дугарь.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, 13 грудня слідчі привезли Дугарь до приміщення Печерського райсуду у Києві та клопотатимуть про обрання їй запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У цьому ж Печерському райсуді сьогодні має розглядатися питання про обрання запобіжного заходу ветерану АТО Андрію Антоненку та лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко, також затриманим за підозрою у вбивстві Шеремета.

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На засідання суду прийшли чинний народний депутат Яна Зінкевич та депутат Верховної Ради VIII скликання Оксана Корчинська. Вони повідомили журналістам, що проситимуть взяти підозрювану Дугарь на поруки.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

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12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. Основна версія - дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.

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