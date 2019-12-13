Зінкевич заявила про алібі в однієї з фігуранток справи щодо вбивства Шеремета

Депутат Верховної Ради Яна Зінкевич заявила, що одна з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета була в зоні АТО, коли стався злочин.

Про це Зінкевич написала на Facebook.

"Вранці будемо пробиватися до Яни Дугарь. На фото - довідка, яка підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, які були надані щодо Яни, навіть абсурдні за своєю суттю і притягнуті за вуха", - йдеться в повідомленні.

У довідці про участь особи в антитерористичній операції говориться, що старший солдат Яна Дугарь в період з 3 червня 2016 року по 26 вересня 2016 року брала участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

За його словами, суд незабаром обере підозрюваним запобіжного заходу.

Водночас ветеран АТО Андрій Антоненко на своїй сторінці в Facebook 12 грудня написав, що йому пред'являють звинувачення у вбивстві Шеремета.

Також блогер Назар Приходько поінформував на своїй сторінці в Facebook, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримали лікаря і волонтера Юлію Кузьменко.

Фото: facebook/Яна Дугарь