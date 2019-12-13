В "Українській правді" шоковані озвученою МВС версією вбивства Шеремета
Про це йдеться у блозі УП.
"Ми позитивно сприймаємо той факт, що слідство триває, та про цю справу не забули. Зізнаємося чесно, озвучена версія слідства нас шокувала. Зараз ми ставимося до викладеної інформації обережно", - йдеться у повідомленні.
Журналісти видання звернулись до всіх небайдужих, кому відомі додаткові факти про людей, прізвища яких були озвучені у якості підозрюваних, надати їх до редакції.
"Редакція “Української правди” ретельно та детально проаналізує факти, що були озвучені слідчою групою. Ми не хочемо, щоби у цій справі мали місце будь-які маніпуляції... Ми зробимо усе можливе аби встановити істину", - наголосили в УП.
При цьому у журналістів виникли запитання, відповідей на які вони не почули під час брифінгу МВС щодо розслідування цього резонансного вбивства:
- Хто може бути замовником? Версія про те, що такий злочин могла самостійно організувати група волонтерів задля дестабілізації ситуації, викликає багато питань.
- Незрозумілими залишаються мотиви замовників та виконавців. Мети, що була озвучена під час брифінгу – дестабілізації політичної ситуації в Україні – не була досягнута.
- Хто був зацікавлений у дестабілізації ситуації в країні на той час? Навіщо волонтерам, що підтримували армію у складні часи, потрібна дестабілізація ситуації всередині країни? Чи слідство припускає, що група волонтерів могла діяти в інтересах Росії?
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.
23 липня тодішній керівник Нацполіції заявив, що слідством висунуті наступні версії злочину: професійна діяльність журналіста на території України та за кордоном, зокрема, в Білорусі та Росії; дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні; побутові та міжособистісні конфліктні ситуації; помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль належав та використовувався співмешканкою загиблого.
12 грудня стало відомо, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримано 5 осіб: подружжя Інну і Владислава Грищенків, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольця АТО Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар.