В "Українській правді" шоковані озвученою МВС версією вбивства Шеремета

Озвучена версія слідства щодо вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета шокувала редакцію цього видання.

Про це йдеться у блозі УП.

"Ми позитивно сприймаємо той факт, що слідство триває, та про цю справу не забули. Зізнаємося чесно, озвучена версія слідства нас шокувала. Зараз ми ставимося до викладеної інформації обережно", - йдеться у повідомленні.

Журналісти видання звернулись до всіх небайдужих, кому відомі додаткові факти про людей, прізвища яких були озвучені у якості підозрюваних, надати їх до редакції.

"Редакція “Української правди” ретельно та детально проаналізує факти, що були озвучені слідчою групою. Ми не хочемо, щоби у цій справі мали місце будь-які маніпуляції... Ми зробимо усе можливе аби встановити істину", - наголосили в УП.

При цьому у журналістів виникли запитання, відповідей на які вони не почули під час брифінгу МВС щодо розслідування цього резонансного вбивства:

Хто може бути замовником? Версія про те, що такий злочин могла самостійно організувати група волонтерів задля дестабілізації ситуації, викликає багато питань.

Незрозумілими залишаються мотиви замовників та виконавців. Мети, що була озвучена під час брифінгу – дестабілізації політичної ситуації в Україні – не була досягнута.

Хто був зацікавлений у дестабілізації ситуації в країні на той час? Навіщо волонтерам, що підтримували армію у складні часи, потрібна дестабілізація ситуації всередині країни? Чи слідство припускає, що група волонтерів могла діяти в інтересах Росії?

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

23 липня тодішній керівник Нацполіції заявив, що слідством висунуті наступні версії злочину: професійна діяльність журналіста на території України та за кордоном, зокрема, в Білорусі та Росії; дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні; побутові та міжособистісні конфліктні ситуації; помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль належав та використовувався співмешканкою загиблого.

12 грудня стало відомо, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримано 5 осіб: подружжя Інну і Владислава Грищенків, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольця АТО Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар.