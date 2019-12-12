В ОБСЄ сподіваються, що вбивць Шеремета притягнуть до відповідальності

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір сподівається, що слідство притягне до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це Дезір написав у своєму Twitter.

"Я стежу за подіями, пов'язаними з розслідуванням вбивства Павла Шеремета в Україні 20 липня 2016 року. Я сподіваюся, незабаром воно (розслідування - ред.) притягне до відповідальності вбивць і злочинців", - написав він.

I am following today’s developments in the investigation of the murder of Pavlo #Sheremet in #Ukraine on 20 July 2016. I hope it will soon bring the killers and perpetrators to justice. #EndImpunity pic.twitter.com/93vKEqPUIy — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) December 12, 2019

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Наразі слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка.