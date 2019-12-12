Вбивство Шеремета: Зеленський розраховує на встановлення замовника

Президент Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та розраховує на встановлення замовника злочину.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Імовірні вбивці сьогодні були затримані, я впевнений, дуже багато відповідей ми сьогодні отримали. Але є ще одне питання: хто замовник? Я упевнений, що на це питання обов’язково знайдеться відповідь наступного разу - я дуже хочу вірити, що це буде третя, остання зустріч (Зеленського з правоохоронцями — ред.) з приводу цієї дуже гучної справи - вбивства Павла Шеремета”, - сказав Президент.

Він подякував міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову, слідчим та прокурорам за роботу.

За словами Зеленського, справа щодо вбивства Шеремета є пріоритетною, але “таких справ ще багато”. Він висловив сподівання, що “міцна співпраця правоохоронних органів знайде обов’язково висновки і обов’язково всі злочинці будуть за ґратами”.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

23 липня тодішній керівник Нацполіції заявив, що слідством висунуті наступні версії злочину: професійна діяльність громадянина Шеремета на території України та за кордоном, зокрема, в Білорусі та Росії; дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні; побутові та міжособистісні конфліктні ситуації; помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль належить та використовувався співмешканкою загиблого.

12 грудня стало відомо, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримано 5 осіб: подружжя Інну і Владислава Грищенків, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольця АТО Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар.